15:38

Депутата Заксобрания Свердловской области Илью Гаффнера оштрафовали на четыре тысячи рублей за сокрытие доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда региона.

Привлечь Гаффнера к ответственности требовала прокуратура Екатеринбурга, к депутату подали два иска. Как рассказали в ведомстве, в июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. Его задолженность составила 196 млн рублей.

Депутат должен был передать банковские карты конкурсному управляющему сразу после суда, но, по данным прокуратуры, он сделал это только в сентябре. Кроме того, все это время Гаффнер получал зарплату. При этом он попросил, чтобы деньги выдавали на руки.

Гаффнер стал известен после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – сказал он.