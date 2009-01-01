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Акции медиахолдинга РБК за неделю подорожали на 25,1%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

18 апреля их цена составляла 8,85 рубля, а 10 апреля до объявления о планах продать медиахолдинг одна акция стоила 6,88 рубля.

После того, как владелец группы ЕСН Григорий Березкин 18 апреля подтвердил планы купить РБК, котировки выросли на 9,3%. На максимумеодна акция торговалась на уровне 8,4 рубля.

11 апреля RNS со ссылкой на источники сообщил, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры по поводу продажи РБК. По данным «Ведомостей», сделку Прохоров и Березкин заключат до 1 мая.

Продать РБК Прохорова вынуждало «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президент Алексея Громова, писал vc.ru. Громов якобы посчитал «личным оскорблением» публикации РБК о митингах протеста и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.