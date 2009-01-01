Акция протеста 26 марта может расцениваться как рубежная. Подводя своеобразную черту под тремя годами крымского консенсуса, она формирует новый социально-политический вызов власти. В условиях обновления общества придется проводить президентскую кампанию, основной формат и содержание которой, судя по всему, пока до конца не определён. В какую сторону будет развиваться вектор общественных настроений и какой будет динамика поддержки власти, сейчас не скажет никто. Но есть как минимум три индикатора, указывающих на появление опасных угроз для стабильности рейтинга власти.
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