16:47

Московские власти предложили «Открытой России» провести митинг «Надоел» на проспекте Сахарова, а не на Славянской площади. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель Департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Опыт проведения подобных массовых мероприятий в данном пространстве показывает, что здесь возможна организация оптимальных условий для обеспечения безопасности участников и при этом неизбежные неудобства для москвичей и гостей столицы минимизированы», – отметил он.

Власти не поддерживают проведение митинга на Славянской площади, так как через нее пролегает 12 маршрутов общественного транспорта, а акция может помешать движению автомобилистов и пешеходов.

В Санкт-Петербурге ранее отказались согласовать акцию «Надоел» из-за субботника. Смольный предложил активистам перенести акцию а Полюстровский парк, но организаторы акции от этого отказались. Лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил, что акция будет проведена около здания полномочного представителя президента, как и планировалось, но без символики и звукоусиливающей аппаратуры.

Заметка дополняется.