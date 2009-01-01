Банкиры, предоставляющие гражданам микрозаймы под гигантские проценты, ведут себя хуже старухи-процентщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей, передает «Интерфакс».
«Действительно, известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – отметил глава государства.
Путин указал, что в некоторых случаях проценты по небольшим кредитам составляют сотни процентов; например, по займу на 30 тысяч рублей сроком до 30 дней – 800%.
Президент РФ призвал ужесточить законодательство в сфере кредитования населения и предотвращать ситуации, когда «люди, что называется, без разбора берут эти кредиты». «Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных мошеннических контор», – добавил он.
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