16:49

Банкиры, предоставляющие гражданам микрозаймы под гигантские проценты, ведут себя хуже старухи-процентщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей, передает «Интерфакс».

«Действительно, известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – отметил глава государства.

Путин указал, что в некоторых случаях проценты по небольшим кредитам составляют сотни процентов; например, по займу на 30 тысяч рублей сроком до 30 дней – 800%.

Президент РФ призвал ужесточить законодательство в сфере кредитования населения и предотвращать ситуации, когда «люди, что называется, без разбора берут эти кредиты». «Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных мошеннических контор», – добавил он.

Заметка дополняется.