Банкиры, предоставляющие гражданам микрозаймы под гигантские проценты, ведут себя хуже старухи-процентщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей, передает «Интерфакс».
«Действительно, известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – отметил глава государства.
Путин указал, что в некоторых случаях проценты по небольшим кредитам составляют сотни процентов; например, по займу на 30 тысяч рублей сроком до 30 дней – 800%.
Президент РФ призвал ужесточить законодательство в сфере кредитования населения и предотвращать ситуации, когда «люди, что называется, без разбора берут эти кредиты». «Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных мошеннических контор», – добавил он.
В январе 2017 года против микрозаймов высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который назвал выдающих такие кредиты «мироедами», которые «своей жадностью подрывают идею общественной справедливости». Патриарх отметил, что «это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении».
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, на 1 января 2017 года суммарный объем микрокредитов населению РФ достиг 120,8 млрд рублей. Для сравнения, на 1 января 2016 года объем микрозаймов россиянам составлял 69,2 млрд рублей.
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