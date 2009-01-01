18:13

Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца по делу о хищениях в Межпромбанке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Амунца обвиняли в пособничестве в хищении 29 млрд рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Бывшему чиновнику также запретили занимать должности в финансово-банковской сфере сроком на три года. Кроме того, в рамках гражданского иска суд арестовал два автомобиля Амунца, его банковские счета и 1/5 дома.

Сам экс-замглавы Ростуризма свою вину не признал, его защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, в 2008–2009 годах Амунц участвовал в хищении около 29 млрд рублей, выделенных Межпромбанку в качестве беззалогового кредита Банком России. Схему хищения разработал основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, считают следователи. Деньги присваивались через коммерческие фирмы, в том числе через ЗАО «ОПК Девелопмент», гендиректором которого Амунц был до того, как прийти в Ростуризм.

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