18:03

В Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По данным собеседников «Дождя», в Кремле для этого уже создали специальный отдел, работу которого курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев.

«На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», – заявил один из источников телеканала.

Вести кампанию против оппозиционера поручили руководству управления внутренней политики, уточнили собеседники «Дождя», в частности, лично начальнику управления Андрею Ярину. Ожидается, что первый дискредитирующий материал против Навального будет опубликован в ближайшее время.

Как пояснил один из источников телеканала, ранее в управлении внутренней политики отказывались видеть в Навальном реальную угрозу, однако ситуация «кардинально изменилась» после того, как основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о тайных активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а 26 марта на митинги «Он нам не Димон» вышли тысячи россиян. В результате на совещаниях в Кремле «возобладало мнение», что «нужно как-то действовать», хотя многие признают, что в итоге Навальный привлечет еще больше внимания.

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