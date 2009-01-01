Продажа юбилейных монет в Сбербанке. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Укрепление российской валюты длится с конца января 2016-го. Те, кто продал доллары тогда, к середине апреля 2017 года могли заработать 65–67% годовых. Курс в 56 рублей за доллар сложно было представить еще полгода назад. Все это опровергает негативные прогнозы паникеров, а население и российский бизнес знакомятся с таким финансово-экономическим явлением как кэрри-трейд.