Укрепление российской валюты длится с конца января 2016-го. Те, кто продал доллары тогда, к середине апреля 2017 года могли заработать 65–67% годовых. Курс в 56 рублей за доллар сложно было представить еще полгода назад. Все это опровергает негативные прогнозы паникеров, а население и российский бизнес знакомятся с таким финансово-экономическим явлением как кэрри-трейд.
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