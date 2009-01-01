18:48

Басманный районный суд Москвы арестовал отца экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Виктора Захарченко обвиняют в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, его арестовали 31 марта. Виктор Захарченко будет находиться под стражей до 30 мая. Дела Дмитрия и Виктора Захарченко не связаны друг с другом, отметили в суде.

Защита отца полковника обжаловала решение суда. Апелляцию рассмотрят 24 апреля.

Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Во время обысков у полковника нашли валюту на сумму 8,5 млрд рублей. Происхождение денег он объяснить отказался. После этого в антикоррупционном управлении МВД началась служебная проверка. В ноябре 2016 году суд арестовал счета по делу Захарченко на $16 млн.

2 марта в деле полковника Захарченко появилось два новых эпизода о получении взятки. Против него возбудили новое уголовное дело, которое объединили с основным. Таким образом, Захарченко обвиняется в трех эпизодах получения взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Ему продлили арест до 8 июня.