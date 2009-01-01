В результате боевых действий в Сирии погибли еще трое российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, среди погибших – 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плутинский.
Reuters также подтвердило гибель бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team (CIT).
Плутинский погиб 12 февраля в Тиясе под Пальмирой. Это подтвердил один из его родственников. Также он отметил, что в то время Плутинский в армии не служил.
Родственник Сафронова рассказал о том, что военнослужащий погиб в середине марта. Он отметил, что Сафронова похоронили спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. До военной операции в Сирии он участвовал в боевых действиях на востоке Украины, сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что в Сирии с конца января 2017 года погибли 18 россиян, которые сражались на стороне сирийских правительственных войск.
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