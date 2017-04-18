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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому осужденные за терроризм будут лишаться российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу документов нижней палаты.

Авторами законопроекта стали лидеры четырех фракций – Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”, согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера», – отмечается в пояснительной записке.﻿

По мнению депутатов, закон защитит россиян от терроризма и поможет предотвратить другие атаки со стороны тех, кто получил российское гражданство.

Ранее подобные изменения предлагали включить в «пакет Яровой», однако позднее в ходе обсуждения Госдума их исключила.