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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением референдума по внесению изменений в конституцию Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также в ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах.

Кроме того, Путин и Эрдоган говорили о важности тщательного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в Идлибе.

Также лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-турецких отношений и договорились о продолжении личных контактов.

Референдум в Турции состоялся 16 апреля. 51,41% участников поддержали поправки в конституцию страны.

Согласно изменениям, президент становится главой правительства, а также получает право назначать министров и других высокопоставленных чиновников. Кроме того, он может распускать парламент, вводить чрезвычайное положение и издавать указы, которые сразу будут иметь статус законов и вступать в силу без одобрения депутатов.

Поправки также обнуляют действующий срок президентских полномочий Эрдогана, а новые продлевают с четырех до пяти лет.

Позднее в Турции прошли акции протеста против итогов референдума. Представители турецкой оппозиции заявили, что при подсчете голосов были нарушения.