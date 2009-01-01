Телеканал «Матч ТВ» потребовал заблокировать спортивный сайт Sports.ru. Об этом сообщает редакция сайта.
О подобном требовании стало известно после уведомления Роскомнадзора о возможной блокировке Sports.ru в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».
Пресс-служба «Матч ТВ» распространила заявление о «защите интеллектуальных прав», согласно которому телеканал проводит «превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/использования на различных ресурсах третьими лицами».
«По заявлению субхолдинга для противодействия нарушению интеллектуальных прав Мосгорсудом были наложены обеспечительные меры по блокировке некоторых интернет-ресурсов, неправомерно разместивших контент в виде записей эфира телеканалов “Наш Футбол” и “НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС” (маркируется логотипом ТК “МАТЧ! НАШ СПОРТ”)», – следует из заявления пресс-службы телеканала.
Кроме того, в заявлении говорится о дальнейшей борьбе с «практикой паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».
При этом название сайта Sports.ru в заявлении не фигурирует.
По словам директора Sports.ru Дмитрия Навоши, за 19 лет существования у Sports.ru не было споров ни с одним правообладателем. Он также отметил, что до появления «Матч ТВ» сайт сотрудничал с «Газпром Медиа» в области распространения легального спортивного видеоконтента.
«Никаких неурегулированных претензий от “Матч ТВ” у нас нет. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения – иначе написали бы нам. Знаем, что их давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа – но кто сказал, что “популяризировать спорт” полагается только государственным медиахолдингам?» – добавил Навоша.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.