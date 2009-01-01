22:32

Телеканал «Матч ТВ» потребовал заблокировать спортивный сайт Sports.ru. Об этом сообщает редакция сайта.

О подобном требовании стало известно после уведомления Роскомнадзора о возможной блокировке Sports.ru в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».

Пресс-служба «Матч ТВ» распространила заявление о «защите интеллектуальных прав», согласно которому телеканал проводит «превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/использования на различных ресурсах третьими лицами».

«По заявлению субхолдинга для противодействия нарушению интеллектуальных прав Мосгорсудом были наложены обеспечительные меры по блокировке некоторых интернет-ресурсов, неправомерно разместивших контент в виде записей эфира телеканалов “Наш Футбол” и “НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС” (маркируется логотипом ТК “МАТЧ! НАШ СПОРТ”), – следует из заявления пресс-службы телеканала.

Кроме того, в заявлении говорится о дальнейшей борьбе с “практикой паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте”.

При этом название сайта Sports.ru в заявлении не фигурирует.

По словам директора Sports.ru Дмитрия Навоши, за 19 лет существования у Sports.ru не было споров ни с одним правообладателем. Он также отметил, что до появления “Матч ТВ” сайт сотрудничал с “Газпром Медиа” в области распространения легального спортивного видеоконтента.