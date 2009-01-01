18 апреля, 23:56

Активисты правозащитного проекта GayRussia и организаторы ЛГБТ-акций на Кавказе подали против «Новой газеты» иск из-за материалов о преследовании геев в Чечне. Об этом они сообщили TJournal.

Один из авторов заявления Владимир Климов пояснил TJ, что иск был подан в Басманный суд Москвы 18 апреля. Глава движения GayRussia Николай Алексеев также подтвердил эту информацию.

https://www.facebook.com/nikolai.alekseev.5/posts/10154996889905272

В иске говорится о защите чести и достоинства «в связи с клеветническими утверждениями в адрес заявителей».

Активисты попросили газету сделать отдельную публикацию на сайте и в печатной версии издания с извинениями и опровержением информации о том, что именно планы провести митинги в регионе спровоцировали давление на геев в Чечне.

”﻿Прошу суд обязать “Новую газету” опровергнуть распространённые сведения о том, что поданные Николаем Алексеевым уведомления о проведении публичных мероприятий “спровоцировали преследования местных представителей ЛГБТ, а в Чечне привели к массовым задержаниям и убийствам”, – следует из иска.

Кроме того, заявители потребовали взыскать с “Новой газеты” в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. По их словам, полученные средства они перечислят в благотворительную организацию в Чечне, но пока не решили, в какую именно.

По словам Климова, после публикаций “Новой газеты” самого Климова и его коллег по организации стали обвинять в смертях на территории Чечни, а через социальные сети им стали поступать угрозы.

1 апреля “Новая газета” опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Многие представители чеченского руководства называли информацию ложью. В частности, пресс-секретарь Рамзана Кадырова подчеркнул, что “невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может”.

Позднее издание сделало еще одну публикацию на эту тему. В ней говорилось о “секретных тюрьмах” для гомосексуалистов в Чечне.