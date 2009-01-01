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В распоряжении «Коммерсанта» оказалась видеозапись первого допроса предполагаемого убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева. Видео опубликовано на сайте издания.

Во время допроса в Следственном комитете Дадаев дал признательные показания.

Ранее 18 апреля на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова Дадаев заявил, что преступления, в котором его обвиняют, он не совершал. Он отметил, что Немцова не знал, а в день убийства даже не покидал квартиры из-за болезни.

Заметка дополняется.