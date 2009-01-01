В распоряжении «Коммерсанта» оказалась видеозапись первого допроса предполагаемого убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева. Видео опубликовали на сайте издания.
Во время допроса в Следственном комитете Дадаев дал признательные показания.
Ранее 18 апреля на процессу по делу об убийстве Бориса Немцова Дадаев заявил, что преступления, в котором его обвиняют, он не совершал.
Заметка дополняется.
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