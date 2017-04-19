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«Национальная медиа группа» (НМГ) в одном мультимедийном информационном центре (МИЦ) объединит производство новостей для нескольких СМИ. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала гендиректор холдинга Ольга Паскина.

МИЦ будет создавать контент для телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также для газеты «Известия». Работать центр будет под брендом «Известий», отмечает Паскина.

Возглавит центр руководитель ТВ-блока холдинга и генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

По словам Паскиной, после объединения у каждого СМИ останется свой главный редактор и своя редакционная политика.

Тюлин отметил, что смысл проекта заключается в освобождении дополнительных ресурсов под развитие, а не в сокращениях.

﻿«Очевидно, каждый канал по отдельности не может тратить на новости столько же, сколько главные федеральные телеканалы. Если мы объединяем службы, то наши возможности сильно вырастают», – добавил гендиректор РЕН ТВ.

Одна из главных целей создания МИЦа состоит в том, чтобы вывести сайты РЕН ТВ, «Пятого канала» и «Известий» в топ-5 новостных ресурсов рунета, заявила Паскина.

Холдинг НМГ создан в 2008 году в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и Алексея Мордашова. В прошлом году 7,5% в НМГ купил медиахолдинг «Газпром-медиа».

Помимо РЕН ТВ, «Пятого канала» и «Известий», НМГ владеет 25% «Первого канала», продюсерской компанией Art Pictures Group, Metro в Петербурге, радиостанцией «Русская служба новостей», а также самой большой в России компанией, продающей телерекламу, – Vi.