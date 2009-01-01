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Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» принял решение выкупить 80% акций АО «Спутниковая система “Гонец”». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На совете также утвердили планы по созданию на базе компании единого оператора по системе связи и ретрансляции и определили стратегию «Роскосмоса» до 2030 года.

По данным источников «Коммерсанта» в правительстве, за передачу акций «Гонца» проголосовали девять членов наблюдательного совета из одиннадцати.

Сделку поддержали генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, помощник президента России Андрей Белоусов, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что решение о выкупе «Роскосмосом» акций «Гонца» готовилось около года. После оценки рисков госкорпорация получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Сумма сделки между «Роскосмосом» и АО «Информационные спутниковые технологии имени академика М.Ф. Решетнева» (ИСС), которому принадлежит «Гонец», пока не раскрывается.

Сегодня в управлении АО «Спутниковые системы “Гонец”» находятся система персональной спутниковой связи «Гонец» и космическая система ретрансляции «Луч», отмечает издание.