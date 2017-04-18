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Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отметил, что законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не способствует обновлению жилищного фонда. Об этом говорится в соответствующем проекте заключения Совета, с которым ознакомились «Ведомости».

Документ был одобрен без возражений, рассказали участники заседания.

Законопроект появился, чтобы позаботиться об интересах граждан. Но, по мнению экспертов, граждане могут по личным причинам отказываться от переезда. Среди них – нежелание жить вдали от родственников или менять привычную обстановку. Такие решения граждан необходимо уважать, считают в Совете.

Кроме того, эксперты не согласны с тем, как планируется прекращать права собственности тех жителей, которые не согласны с переездом.

﻿«Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», – считают авторы заключения.

Неприемлемым эксперты считают и механизм изъятия земельных участков для государственных нужд. Он не предполагает возможности гражданам требовать денежной компенсации взамен жилья.

Вопросы также возникли и по поводу судебного рассмотрения споров. Москва предлагала собственнику оспорить решение суда только в части равнозначности жилья. Это, по мнению экспертов, противоречит принципу разделения властей, который закреплен в Конституции.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме назначено на 20 апреля.

21 февраля Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину завершить программу по сносу хрущевок. Собянин выразил мнение, что программу завершат в 2017–2018 годах.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Думу 10 марта.

10 апреля московская мэрия опубликовала программу сноса хрущевок на 2017 год. Согласно документу, в первом квартале 2017 года планируется снести 11 домов.