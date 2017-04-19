06:10

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает критерии компаний, которые войдут в список плановых проверок. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

По словам Пузыревского, проверять будут только тех, у кого высок риск нарушений. Речь идет о естественных монополиях с выручкой более 7 млрд рублей в год. Такой подход Пузыревский назвал риск-ориентированным.

Он также отметил, что малый и средний бизнес ФАС проверять не будет.

От плановых проверок освободят и крупные компании, которые внедрили процедуру предупреждения антимонопольных нарушений. Издание сообщает, что раньше речь шла только о снижении штрафов для этих компаний.

Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но идею поддержал министр открытого правительства Михаил Абызов.

От внеплановых проверок комплаенс (оценка рисков, меры по их снижению, обучение сотрудников), не застрахует, но позволит снизить цену штрафа, поясняет изданию Пузыревский.

В 2016 году ФАС провела 156 плановых и 400 внеплановых проверок.