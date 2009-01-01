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Глава комиссии по образованию, культуре и науке законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора, который ранее входил в музейный комплекс «Исаакиевский собор». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В своей просьбе депутат ссылается на ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Согласно этому закону, передача недвижимости, «принадлежащей на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям или учреждениям, осуществляется после прекращения уполномоченным органом их прав на эти объекты».

Прекращение прав музейных объектов регламентируется федеральным законом «О музейном фонде и музеях в РФ». Городские власти проигнорировали требования закона, поэтому депутат считает, что вопросом должны заняться Госдума и Конституционный суд.

До этого времени следует приостановить передачу музейных объектов РПЦ.

﻿«Мы нашли правовые основания для понуждения к диалогу, от которого инициаторы передачи до сих пор отказывались»,– отмечает Резник.

В Комитете имущественных отношений (КИС) заявили, что при передаче Сампсониевского собора они руководствовались нормами Гражданского кодекса. В КИС также подчеркнули, что процедуру передачи Исаакиевского собора пока не запустили, поскольку официальная заявка РПЦ по этому поводу в комитет не поступила.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение повлекло за собой протесты местных жителей. Тогда же активисты подали иск с просьбой проверить законность передачи собора, но суд отказался его рассматривать.