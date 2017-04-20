17:48

Депутаты Госдумы на заседании 20 апреля одобрили в первом чтении законопроект о второй волне сноса пятиэтажных домов в Москве. Трансляция заседания велась на парламентском сайте.

За документ проголосовали 397 депутатов, против – четверо, еще один воздержался.

Депутаты решили провести парламентские слушания перед вторым чтением, в том числе с представителями регионов.

Ранее в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковали законопроект, отметив, что он не способствует обновлению жилищного фонда и нарушает конституционное право частной собственности. Тем не менее, документ был одобрен без возражений. Ранее нарушения Конституции в законопроекте обнаружил также думский Комитет по жилищной политике и ЖКХ.

В свою очередь, глава Минстроя Михаил Мень заявил ТАСС, что не согласен с утверждениями, что законопроект противоречит Конституции. Министр пообещал, что ко второму чтению «разумные замечания» к документу будут учтены максимально.

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Законопроект о реновации столичного жилого фонда был внесен в Госдуму 10 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда же отмечал, что предварительный список хрущевок, которые попадут под снос, подготовят к 1 мая. После этого в течение полутора месяцев будет проводиться голосование среди жителей сносимых домов. Жильцам попавших под снос хрущевок предложат квартиры в тех же районах или в соседних. РБК сообщало, что в районах Арбат и Хамовники пятиэтажки сносить не планируют.

Как писал «Коммерсантъ», новая программа может затронуть не только пятиэтажки, но и те дома, которые оказываются на территории, подлежащей реновации. В общей сложности в Москве предполагается снести около 8 тысяч пятиэтажек общей площадью 25 млн квадратных метров. Стоимость реновации оценивалась в 3,5 трлн рублей.

Первая программа по сносу московских хрущевок была принята в 1999 году и затронула 1722 дома. 10 апреля мэрия столицы опубликовала программу сноса пятиэтажек на 2017 год; недемонтированными остались 65 таких домов.