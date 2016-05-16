18:57

Госдума на заседании 19 апреля в первом чтении единогласно одобрила законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение к самоубийству. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В инициативе предлагается уголовно наказывать за склонение к суициду уговорами, подкупом или обманом, а также за содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств для его совершения.

Законопроект, кроме того, устанавливает ответственность за «вовлечение» несовершеннолетнего в опасную деятельность, под которой, в частности, понимаются «зацепинг» и «руфинг».

Максимальное наказание за склонение к суициду – четыре года лишения свободы, за организацию «суицидальных пабликов» наказание может составить до шести лет колонии. За предоставление информации о способах зацепинга через интернет грозит три года лишения свободы.

Автор законопроекта – депутат Ирина Яровая. В пояснительной записке законопроекта отмечается, что в 2016 году самоубийство совершили 720 детей и подростков. При этом не упоминается, что, по статистике МВД, интернет стал причиной лишь 1% подростковых суицидов. Основными причинами самоубийств называли неразделенную любовь (30% суицидов), конфликты в семье (29%) и психические заболевания (10%).

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков. В декабре 2016 года Роскомнадзор сообщил о блокировке за пять лет 10 тысяч ресурсов о самоубийствах.

Так называемые суицидальные паблики или «группы смерти» привлекли к себе внимание после публикации в «Новой газете» в мае 2016 года. В заметке рассказывалось о деятельности групп «Вконтакте», где организаторы якобы склоняли подростков к суициду.