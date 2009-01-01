09:59

«Справедливая Россия» и КПРФ негативно оценивают работу правительства России в 2016 году. Об этом заявили руководители фракций Сергей Миронов и Геннадий Зюганов в преддверии отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Госдуме 19 апреля, передает «Интерфакс».

По словам Зюганова, у Медведева «нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансовой, экономической и социальной сферами». Лидер коммунистов заявил, что к нынешнему курсу доверия «не может быть никакого», следует сменить курс и сформировать правительство народного доверия.

В свою очередь, Миронов также отрицательно отозвался о работе экономического блока правительства. По его мнению, сегодня Медведев будет докладывать депутатам о низкой инфляции, однако, «нужно понимать, что она низкая прежде всего потому, что у людей нет денег».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты 19 апреля не будут давать единую оценку работы правительства в прошлом году. Он пояснил, что после отчета Медведева каждая фракция сделает это самостоятельно.

Ранее стало известно, что парламентарии не станут задавать Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В КПРФ также решили не включать в список вопросов премьеру от фракции соответствующий вопрос депутата Валерия Рашкина, который ранее намеревался его задать.