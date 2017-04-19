Прокурор потребовал 30 лет заключения для обвиняемого в США в кибермошенничестве Романа Селезнева, сына депутата Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались судебные документы.
Селезнев при этом признал свою вину. Он подписал признательные показания на 11 страницах.
«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», – приводит агентство выдержки из показаний.
Заметка дополняется.
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