10:50

Прокурор потребовал 30 лет заключения для обвиняемого в США в кибермошенничестве Романа Селезнева, сына депутата Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались судебные документы.

Селезнев при этом признал свою вину. Он подписал признательные показания на 11 страницах.

«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», – приводит агентство выдержки из показаний.

Заметка дополняется.