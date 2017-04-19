11:25

В Сирию отправили второй батальон военных полицейских из Чечни. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Командировка военных продлится около пяти месяцев, рассказал собеседник издания. Военные будут заниматься охраной аэродрома, патрулированием и сопровождением гуманитарных грузов.

Первый батальон после трехмесячного пребывания в Алеппо вернулся в Россию 26 марта. По данным «Росбалта», 14 военных из первого батальона уволили и досрочно отправили в Чечню из-за инцидентов, связанных с применением насилия в отношении офицеров. Источник издания отметил, что в дальнейшем такие происшествия не повторялись.

В феврале сообщалось, что чеченских военных полицейских в Алеппо заменят их коллеги из Ингушетии. Отмечалось, что все военные – добровольцы.

Чеченские контрактники отправились в Сирию в декабре 2016 года, эту информацию глава республики Рамзан Кадыров подтвердил спустя месяц. Позднее стало известно, что военных из Чечни готовили инструкторы из элитных спецподразделений «Альфа», ГРУ и «Вымпел». Сообщалось, что идея отправить в Сирию батальон, состоящий преимущественно из жителей Чечни, принадлежала Министерству обороны. По данным «Кавказского узла», отказавшихся ехать в Сирию чеченских военных уволили.