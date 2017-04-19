11:20

Роскомнадзор не станет блокировать спортивный сайт Sports.ru, как того требовал телеканал «Матч ТВ». Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, передает RNS.

«Пиратский контент в настоящее время на ресурсе не транслируется, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости», – пояснил он.

По словам Жарова, которые приводит «Интерфакс», Роскомнадзор не стремится к блокировке того или иного ресурса, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

О том, что «Матч ТВ» потребовал заблокировать Sports.ru, стало известно вечером 18 апреля. При этом в заявлении телеканала, посвященном борьбе «Матч ТВ» с «практикой паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте», название Sports.ru не фигурировало.

В свою очередь, генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил, что «никаких неурегулированных претензий от “Матч ТВ” у нас нет». В фейсбуке он напомнил о недавних спорах между «Матч ТВ» и Sports.ru насчет рейтингов.