12:10

Компания Twitter перенесет базы с персональными данными россиян в Россию. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Вице-президент по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд Максуини уведомил ведомство, что компания сейчас определяет, какая информация о российских гражданах и организациях должна храниться в России. Twitter планирует перенести эти данные к середине 2018 года.

В Роскомнадзоре отмечали ранее, что набор данных, которые требует в своем пользовательском соглашении Twitter, позволяет идентифицировать человека, а значит эта информация попадает под закон о хранении персональных данных.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан России на территории страны. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в 2015 году сообщал, что перенести хранение данных в Россию согласились Uber, Paypal, AliExpress, Ebay, Booking.com, Citibank, Samsung и Lenovo.

В сентябре 2016 года Роскомнадзор сообщил, что до конца года не будет проверять Google, Twitter и Facebook на исполнение закона о хранении персональных данных.