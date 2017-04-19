12:26

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что масштабы терроризма в мире выросли из-за двойных стандартов США и их союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

«В условиях сложившейся обстановки в мире, которая во многом является следствием проводимой США и их ближайшими союзниками политики двойных стандартов, возросли масштабы угроз террористической агрессии, разрастания межнациональных и межконфессиональных конфликтов», – сказал он.

Патрушев также потребовал усилить контроль за миграцией на Северном Кавказе. Нужно выявлять мигрантов, которые придерживаются радикальных религиозных взглядов, добавил он. Патрушев призвал региональных чиновников усилить профилактическую работу и мониторинг интернета в связи с усилением пропаганды и вербовки со стороны террористов.

По словам чиновника, почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа сейчас воюют в Сирии и Ираке на стороне различных террористических группировок. «Выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные вооруженные формирования», – добавил он.

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