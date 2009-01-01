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Журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова сочла «попыткой снять с себя ответственность» иск GayRussia. Об этом сообщает РБК, назвав Прусенкову «официальным представителем газеты».

«Если вспомнить, что именно с заявления GayRussia о проведении на Северном Кавказе гей-парадов и началась история вопроса о преследовании геев в регионе, то создается впечатление, что они пытаются с себя ответственность сложить и отмежеваться. Но делают это они довольно странным образом», – сказала она.

Прусенкова добавила, что благодаря иску история о преследовании геев в Чечне «получает дополнительную огласку». «Свои проценты популярности они пытаются снять на этой истории тоже», – отметила она.

Активисты GayRussia подали иск о защите чести и достоинства 18 апреля. Организация потребовала опровергнуть информацию о том, что заявка на проведение гей-парада на Северном Кавказе «спровоцировала преследования местных представителей ЛГБТ». Они также потребовали взыскать с издания 1 млн рублей за моральный вред, так как активистов организации стали обвинять в смертях геев в республике.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о преследованиях геев в Чечне. Позднее издание рассказало о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в республике. Пресс-секретарь главы Чечни в ответ заявил, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».