13:40

Режиссер Алексей Учитель пожаловался в комитет Госдумы по этике на депутата Наталью Поклонскую. Об этом сообщает РБК.

По мнению Учителя, Поклонская могла нарушить депутатскую этику. Она выдвигала «необоснованные обвинения» в адрес режиссера, использовала «заведомо ложную информацию» и призвала «к незаконным действиям» в связи с выходом фильма «Матильда», подчеркивается в жалобе.

В январе Поклонская попросила Генпрокуратуру повторно проверить законность расходования бюджетных средств на создание фильма. Она заявила, что сценарий «Матильды» должна проверить экспертная комиссия, в которую войдут историки и богословы. Так как фильм еще не вышел, эксперты изучали только трейлеры и сценарий фильма.

В феврале Учитель заявил, что пожалуется на Поклонскую в Генпрокуратуру. Он также пообещал подать заявление на представителей общественных организаций, которые требуют от кинотеатров отказаться от показа «Матильды».

17 апреля Поклонская рассказала о результатах экспертизы фильма. По ее словам, специалисты дали картине отрицательную оценку и призвали не показывать «Матильду» публично в связи «с высокой степенью провокативности и уничижения». Согласно заключению комиссии, «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан», добавила Поклонская.

Позднее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что проводить экспертизу фильма, который еще не вышел, «по меньшей мере странно».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года.