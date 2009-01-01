13:24

Правительство России предлагает снизить налог на прибыль до 5%, если средства предприятий направляются в основной капитал. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении инвестиционной льготы общей. Имею в виду, понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложение в основной капитал предприятия, а именно – на реконструкцию, модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием», – сказал глава правительства.

Сейчас ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 3%, а оставшиеся 17% – в бюджет субъекта РФ.

Ранее сообщалось, что Минфин решил отказаться от изменения налогового режима до 2018 года. По данным «Ведомостей», президент РФ Владимир Путин решил сохранить мораторий на изменение налоговой нагрузки до 2019 года.

Заметка дополняется.