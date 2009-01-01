13:34

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, отказался комментировать «лживые продукты политических проходимцев». Таким образом он отреагировал на упоминание в вопросе депутата от КПРФ о «нападках Навального».

Глава правительства также призвал коммунистов последовать его примеру и не реагировать на упомянутые «нападки». Трансляция выступления Медведева ведется на сайте Госдумы.

Вопрос от фракции КПРФ задавал Николай Коломейцев. Депутат интересовался политикой Центробанка по снижению ключевой ставки. Медведев заявил, что по возможности регулятор продолжит сокращать ставку, но действовать нужно максимально аккуратно, чтобы не нарушить баланс финансовой системы. «Иначе мы получим ситуацию, близкую к Венесуэле, или даже к некоторым нашим партнерам по БРИКС, где, еще раз подчеркиваю, финансовая ситуация выглядит более сложной, чем у нас», – отметил премьер (цитата по «Прайм»).

Ранее сообщалось, что депутаты не будут спрашивать Медведева о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В КПРФ также решили не включать в список вопросов премьеру от фракции соответствующий вопрос депутата Валерия Рашкина, который ранее намеревался его задать.

ФБК в начале марта опубликовал расследование о тайных активах Медведева. По данным ФБК, глава правительства приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах. Общая сумма его активов оценивалась в 70 млрд рублей.

Заметка дополняется.