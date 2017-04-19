14:00

Банк России официально объявил о санации банка «Пересвет», одним из акционеров которого выступает РПЦ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В рамках процедуры Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит банку 66,7 млрд рублей. Санация будет проводиться за счет средств акционеров и кредиторов – по механизму bail-in.

«Более 70 кредиторов Банка на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в Банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации», – говорится в сообщении ЦБ.

Как отметили в Банке России, инвестором станет Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР), подконтрольный «Роснефти».

Заметка дополняется.