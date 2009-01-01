Минобороны отвергло обвинения в сокрытии информации о погибших в Сирии российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ни одно из упомянутых в качестве выявленных имен не принадлежит российским военнослужащим», – сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков о публикации Reuters, в которой говорилось о еще трех погибших военных из России.
Информацию агентства он назвал «набором букв для оправдания собственного заголовка».
«Весь текст – абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан Шейхуне», – сказал Конашенков.
Публикацию материала он связал с заявлением Минобороны об отсутствии у Запада доказательств химатаки в сирийском Хан Шейхуне.
Reuters ранее сообщило, что в Сирии погибли Алексей Сафонов, Владимир Плутинский и боец частной военной компании «Вагнер» Михаил Нефедов. О смерти Нефедова до этого также сообщали активисты Conflict Intelligence Team.
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