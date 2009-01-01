Во Владимирской области при задержании убили двух предполагаемых террористов. Об этом сообщила ФСБ.
Убитые – граждане страны в Средней Азии, 1991 и 1997 года рождения. При задержании они оказали вооруженное сопротивление.
Отмечается, что они были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и выражали готовность совершить теракты в России. На месте их задержания – в загородном доме – обнаружили компоненты для изготовления бомбы, автомат АК-47, пистолет ПМ и боеприпасы.
РБК также опубликовало видео с места задержания. На нем видно, что сотрудники ФСБ обнаружили пачку сахара, аммиачную селитру, чистящее средство, бутылки с электролитом и ацетоном.
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