Студентам Владимирского государственного университета 18 апреля показали фильм об Алексее Навальном, в котором основатель Фонда борьбы с коррупцией сравнивался с Адольфом Гитлером. Об этом 19 апреля сообщает «ПроВладимир». На публикацию обратила внимание «Медиазона».
Накануне источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, сообщили, что в Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации Навального. «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», – заявил один из собеседников «Дождя».
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