17:10

Материалы о КНДР, которые публикуются в региональных выпусках «Комсомольской правды» и на ее сайте – это нативная реклама. Об этом гендиректор издательского дома «КП» Владимир Сунгоркин рассказал РБК.

По его словам, рекламодателем выступает северокорейская организация. Какая именно, Сунгоркин не уточнил. По словам главы ИД, представители этой организации «к своим национальным праздникам раз в год <…> размещают свои представления об устройстве общества, о роли Северной Кореи в жизни человечества».

«Я абсолютно убежден: что бы Северная Корея ни пропагандировала, это чисто их северокорейская история и какого-то негативного влияния на читателя “Комсомольской правды” эти статьи иметь не могут», – сказал Сунгоркин.

Статьи о КНДР он назвал «политической экзотикой для гурманов».

На материалы «Комсомольской правды» о Северной Корее обратили внимание пользователи соцсетей, об этом писал Znak.com. Так, 14 апреля в новосибирском выпуске «КП» вышла статья под заголовком «Ким Ир Сен – великий человек века», в ней лидер КНДР назван «выдающимся ветераном мировой политики, всю жизнь направлявшим дело самостоятельности человечества под знаменем антиимпериализма и самостоятельности». В конце статьи стояла пометка «На правах рекламы».

Практически идентичные материалы с тем же заголовком «КП» выпускает несколько лет, они приурочены ко дню рождения Ким Ир Сена, пишет Znak.com.

Подобные статьи публикуют также кубанские СМИ. Как писал портал «Югополис», заметки о Ким Ир Сене выходили в газетах «Кубань сегодня» и «Вольная Кубань».