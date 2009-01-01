17:12

Международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Украины о принятии срочных обеспечительных мер к России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд постановил, что Украина не смогла доказать необходимость обеспечительных мер в части нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Украина требовала обязать Россию прекратить финансирование самопровозглашенных республик Донбасса, «которые вовлечены в акты терроризма».

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ в части нарушения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Россия должна предоставить доступ к образованию на украинском языке и воздержаться от ущемления прав крымских татар, в том числе отказаться от ограничения деятельности меджлиса крымских татар.

Украина подала иск против России в середине января. Киев обвинял Москву в причастности к крушению рейса MH-17 в Донбассе, обстрелам мирного населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Киев также потребовал от России компенсации за сбитый Boeing.

По мнению российского МИД, Украина «не заинтересована в реальной защите людей или соблюдении договоров», а изначально искала «повод для обращения против Российской Федерации в Международный суд».