Международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Украины о принятии срочных обеспечительных мер к России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд постановил, что Украина не смогла доказать необходимость обеспечительных мер в части нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Украина требовала обязать Россию прекратить финансирование самопровозглашенных республик Донбасса, «которые вовлечены в акты терроризма».
Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ в части нарушения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Россия должна предоставить доступ к образованию на украинском языке и воздержаться от ущемления прав крымских татар, в том числе отказаться от ограничения деятельности меджлиса крымских татар.
Украина подала иск против России в середине января. Киев обвинял Москву в причастности к крушению рейса MH-17 в Донбассе, обстрелам мирного населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Киев также потребовал от России компенсации за сбитый Boeing.
По мнению российского МИД, Украина «не заинтересована в реальной защите людей или соблюдении договоров», а изначально искала «повод для обращения против Российской Федерации в Международный суд».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.