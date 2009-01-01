Пропасть между богатыми и бедными – одна из главных мишеней для критики международной интеллектуальной и бизнес-элиты последних лет. Пагубному влиянию неравенства на благосостояние стран посвящены бестселлеры авторитетных экономистов Тома Пикетти и Джозефа Стиглица, доклады всемирных организаций и заседания Давосского форума. Общепризнанно: высокое неравенство доходов – зло, это одна из главных причин социальной нестабильности, конфликтов, столкновений, уличной преступности.

Неравенство при капитализме обречено прогрессировать, утверждает Пикетти – оно становится источником еще большего неравенства, поскольку доход от владения капиталом растет быстрее, чем зарплаты рабочих. Недавние исследования показывают: высокое неравенство не только противоречит ценностям гуманизма и социальной справедливости, оно тормозит экономический рост.

Но, как часто бывает в экономической теории, у этой проблемы есть обратная сторона. Именно высокое неравенство в распределении капитала сыграло решающую роль в ускорении экономического роста и повышении уровня жизни населения многих развитых стран в ходе их индустриализации. Это убедительно доказывают научные сотрудники экономического факультета ВШЭ Дмитрий Веселов и Александр Яркин – результаты своего исследования они представили на ежегодной Апрельской конференции ВШЭ по проблемам экономики. В каких случаях высокое неравенство полезно? И почему многие экономисты все-таки призывают его искоренить?