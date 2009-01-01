Много лет назад второй украинский президент Леонид Кучма написал книгу под названием «Украина не Россия». На прошлой неделе президент Казастана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Слоган «Казахстан не Россия», на мой взгляд, стал бы лучшим подзаголовком к ней.

Пожалуй, именно так можно интерпретировать анонсированный в статье елбасы (это официальный титул Назарбаева – национальным лидером Казахстана) график грядущего перехода его страны с кириллицы на латиницу. Уже к концу 2017 года должна быть утверждена новая латинская графика казахского языка, с 2018 года будет начата подготовка кадров преподавателей и разработка учебников, а к 2025 году планируется начать внедрение латиницы в школах. Статья Назарбаева выглядит глубоко проработанной программой модернизации страны. По словам елбасы, она является частью объявленной несколько месяцев назад «Третьей модернизации» Казахстана.

Автору этих строк, уже четверть века наблюдающему за эволюцией национальной государственности бывших советских республик, получивших независимость в результате распада СССР, впервые за эти годы удалось увидеть столь связную концептуальную оценку прошлого, соединенной с видением будущего. Разумеется, опубликованный концепт – это исключительно назарбаевское понимание поисков национальной казахской идентичности в XXI веке. Но, поскольку трудно спорить, что именно личность Назарбаева определила характер нынешнего Казахстана, каким бы он не был, с этим необходимо считаться.