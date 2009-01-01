Прошло более трех месяцев с момента вступления республиканца Дональда Трампа в должность президента США. Бывший девелопер и шоумен, не имевший опыта работы в политике за первые тридцать дней правления подписал более двадцати указов (абсолютный рекорд американской истории), сделал множество противоречивых заявлений и внешнеполитические решений, которые, в том числе, пошли в разрез с его предвыборными обещаниями.

Все это только подогревает интерес к тем людям и группам лиц, что оказывают влияние на главу Белого дома. И эти группы, судя по всему, прекрасно справляются с переформатированием Трампа из шоумена в политика.