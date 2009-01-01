18:50

ФСБ сообщила о задержании Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным спецслужб, он помогал переправлять деньги для подготовки теракта и обеспечивал связь «с эмиссарами международных террористических организаций».

Акрама Азимова задержали 19 апреля в поселке Московский, сообщили в ФСБ. Его доставили в Следственный комитет.

В СК отметили, что роль брата предполагаемого организатора теракта устанавливается. При задержании у него нашли боевую гранату РГД-5. Сейчас в деле о теракте в петербургском метро фигурируют 10 человек, добавили следователи.

ТАСС опубликовало видео момента задержания Акрама Азимова.

https://www.youtube.com/watch?v=v_YLp2pA5KY

18 апреля суд арестовал Аброра Азимова на два месяца и 16 дней – до 3 июня. Ему вменяют теракт, повлекший смерть людей и незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц. Следователи утверждали, что Азимов во время допроса сознался в преступлении. Сам он на суде заявил, что вины не признавал.

В тот же день отец братьев Азимовых рассказал «МК», что его старшего сына Акрама задержали в Киргизии. По словам Ахрала Азимова, он позвонил бывшей жене, после того, как узнал «по телевизору», что Аброра арестовали. Женщина в свою очередь рассказала, что Акрама задержали «3–4 дня назад». Из больницы, где молодой человек лежал с гайморитом, его «увезли в Москву», сказал отец братьев Азимовых.

19 апреля младший брат подозреваемых Билал Азимов подтвердил, что Акрама задержали в городе Оше и депортировали в Москву. Он отметил, что собирается нанять адвокатов и добавил, что семья Азимовых не верит в виновность братьев. Два старших брата купили землю на юге Киргизии и хотели начать строительство дома в этом году, подчеркнул Билал Азимов.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба, в результате погибли 15 человек, в том числе и предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.