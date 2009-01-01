19:21

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в офисе нефтяной компании в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

На встрече, среди прочего, обсуждалась реализация соглашения, по которому «Роснефть» оказала финансовую помощь Чечне. Средства предоставлены на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Их объем не уточняется.

Сечин и Кадыров также договорились создать рабочую группу, чтобы повысить эффективность работы по совместным проектам. Также стороны обсудили меры по обеспечению жильем жителей Чечни, в том числе работников «Грознефтегаза», «дочки» «Роснефти».

11 апреля Financial Times опубликовала статью о конфликте между Сечиным и Кадыровым из-за активов «Роснефти» в Чечне и критических замечания Кадырова в адрес Сечина. Оба руководителя назвали заметку FT «лживыми измышлениями», которые были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского».

Материал FT о реакции Сечина на критику Кадырова появился после того, как глава Чечни упрекнул «Роснефть» в несправедливом отношении к республике. Как объяснил Кадыров, компания завысила стоимость своих чеченских активов, которые предлагает на продажу Чечне.