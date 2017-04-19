20:51

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) передаст диссертацию министра культуры Владимира Мединского на рассмотрение еще в один вуз. Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров.

«В пятницу будет заседание, на котором, скорее всего, уже будет назначен конкретный диссертационный совет», – сказал он.

В феврале диссертацию Мединского отказался рассматривать диссовет МГУ. Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков говорил, что работу Мединского не стали изучать по существу, поскольку в материалах отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

До этого диссертацию направляли в Уральский федеральный университет (УрФУ). Заседание перенесли по просьбе самого Мединского, который не смог приехать в Екатеринбург из-за командировки. В итоге 7 октября ВАК отозвала дело министра из УрФУ в связи с тем, что истек двухмесячный срок рассмотрения заявления.

С требованием проверить диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» в Минобрнауки в апреле 2016 года обратился эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. По его словам, работа министра «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Бабицкого поддержали академики РАН.