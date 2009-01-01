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Компания ExxonMobil «в последние месяцы» обратилась в Министерство финансов США с просьбой разрешить ей продолжить совместный проект с «Роснефтью», передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание пишет, что Exxon хочет совместно с российской компанией бурить скважины в местах, где ей запрещено это делать из-за санкций. В частности, речь идет о Черном море.

У газеты нет точной информации о том, был ли сделан запрос до ухода нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона с поста главы Exxon или нет. В Госдепе WSJ сообщили, что Тиллерсон в течение двух лет не будет принимать каких-либо решений, связанных с Exxon.

Как отмечается, запрос будут «внимательно изучать» члены конгресса, которые стремятся ужесточить санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства РФ в процесс президентской кампании США 2016 года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что «санкции не подразумевают полный запрет для американских компаний бурить на российском шельфе». По его словам, Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreing Assets Control) Минфина США после обращения компании может выдать соответствующее разрешение.

Exxon и «Роснефть» в 2012 году подписали документ, согласно которому американская компания, среди прочего, могла заниматься разработкой российского шельфа в Черном море.