22:22

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о «провокационных статьях» о преследовании гомосексуалов в Чечне, передает «Интерфакс».

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа “хорошие люди” пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного (человека) фамилию», – сказал он.

Как уточнил глава Чечни, упоминаемого им человека назвали убитым властями, а «он живой, здоров и находится дома».

«Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», – резюмировал Кадыров.

Ранее «Новая газета» опубликовала два материала о преследованиях геев в Чечне. В частности, НГ писала о «секретных тюрьмах», в которых задержанных гомосексуалов пытали. Конкретных имен «Новая» или другие издания не называли.

Позднее газета сообщила об угрозах из Чечни. По информации «Новой», после публикации первого материала в Чечне прошло собрание, на котором присутствовали 15 тысяч человек. На собрании приняли резолюцию, которая, как полагает издание, «открыто и прямо» призывает к расправе над журналистами.

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил, что в газете восприняли как угрозу «нормальную кавказскую риторику». Он также согласился встретиться с журналистами «Новой» в том случае, если они извинятся.